Mônica Martelli mostra saudade de Paulo Gustavo ao lembrar cena de 'Minha Vida em Marte': ''Que delicadeza isso!''

Mônica Martelli lembrou com carinho do amigo, Paulo Gustavo, ao publicar uma cena do filme Minha Vida em Marte

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 16h34

Nesta terça-feira, 31, Mônica Martelli (54) decidiu usar suas redes sociais para matar a saudade do amigo, Paulo Gustavo (1978–2021), que faleceu em 2021 em decorrência da covid-19.

A atriz publicou alguns cliques de um dos sets de filmagem do filme, Minha Vida em Marte, enquanto uma foto da cena do filme aparece a frente, completando a imagem como se a dupla estivesse lá, no momento.

Na legenda, Mônica lembrou com carinho da gravação do filme e agradeceu a página do Instagram Sabe Aquela Cena, que foi a responsável por fazer a fotografia: "Que delicadeza isso! Fotografia do filme Minha Vida Em Marte, na locação da cena, o maravilhoso Parque Lage no RJ. Obrigada pela lembrança".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Arrepiei", disse um. "Que lindo! Me emocionei aqui!", escreveu outro. "Saudade! O amor é que fica!", falou ainda um terceiro.

Alguns famosos, amigos da dupla também deixaram seus elogios para a imagem: "Que lindo!", escreveram Thales Bretas (34) e Carol Trentini (34).

Confira a cena que Mônica Martelli lembrou para declara a saudade do amigo, Paulo Gustavo: