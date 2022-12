Monalisa Perrone é demitida da CNN Brasil após 3 anos de trabalho

Monalisa Perrone foi dispensada do elenco da CNN Brasil durante corte na emissora, diz site

A jornalista Monalisa Perrone (53) não faz mais parte do time de talentos da CNN Brasil. De acordo com o site NaTelinha, ela foi demitida da emissora nesta quinta-feira, 1, durante a onda de cortes na emissora.

A publicação ainda revelou que a demissão teria acontecido por causa do valor alto do salário dela.

Vale lembrar que Monalisa Perrone deixou a TV Globo em 2019 para integrar o elenco da CNN Brasil assim que a emissora chegou ao país. Na época, ela apresentava o programa Hora 1 no início das manhãs da Globo.

Quando foi contratada pela CNN Brasil, Perrone falou sobre o novo desafio em sua carreira.“A Monalisa Perrone que tomou essa decisão é uma mulher que ama o desafio, é uma mulher que ama a notícia, é uma mulher que adora saber que ela está sendo desafiada para algo novo. O que passou pela minha cabeça em um primeiro momento é: ouça o convite. Depois, passo dois, deu medo. Mas, passo três, deu vontade. Vontade de fazer história no jornalismo brasileiro”, desabafou.

Perrrone concluiu o vídeo desabafando sobre o novo telejornal que comandará. “Ser titular de um telejornal no horário nobre é o desafio que faltava na minha vida profissional. Com 27 anos de carreira, passando por reportagem, ancoragem, todo tipo de transmissão, eu me sinto realmente pronta”, admitiu.