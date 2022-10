Modelo, apresentadora e mais: A brilhante carreira de Luciana Gimenez

Confira a brilhante carreira completa da apresentadora do SuperPop; veja

Luciana Gimenez Morad, nasceu em 03 de novembro de 1969. Filha de João Alberto Morad e da atriz Vera Gimenez, ela tem um irmão que também é da área artística, chamado Marco Antônio Gimenez e que já realizou vários trabalhos na TV Globo e Record TV.

A carreira

Luciana Gimenez iniciou a carreira aos 13 anos como modelo, sendo agenciada pela “Elite” e aos 17 anos passou a morar no exterior, onde realizou diversos trabalhos, chegando a viver em Londres, Nova York, Milão, Paris e em muitos outros países.

Durante sua carreira de modelo, realizou trabalhos para grifes conhecidas como: Chanel, Courrèges, Bella Freud e Katharine Hamnett.

Mas com certeza a grande virada na vida de Luciana se deu quando foi chamada para um teste na RedeTV! para ser apresentadora do SuperPop. Gimenez, por sua vez, passou no teste e logo estreou ao vivo no comando da atração, sendo até hoje uma das maiores audiências da emissora.

O programa já foi de segunda a sexta, depois passou a ser de segunda a quinta, e em outra ocasião a atração ficou no ar às segundas e quartas. Atualmente o programa vai ao ar toda quarta-feira.

Vale ressaltar que o SuperPop sempre trouxe assuntos polêmicos e revelou figuras conhecidas do público brasileiro. Além disso, ao longo dos anos, trechos do programa se tornaram memes e sempre viralizam nas redes sociais, atraindo ainda mais telespectadores.

Em 2012, Luciana Gimenez ganhou seu próprio talk show, chamado Luciana By Night, em que recebia artistas para bate-papos descontraídos. No entanto, no ano de 2021, o programa chegou ao fim.

Outros trabalhos

Já “Operação Cupido” é a atração mais recente da apresentadora, sendo uma espécie de programa de namoro em que se conhece primeiro a família, depois o pretendente. Bem legal, né?

Além do Brasil, Luciana Gimenez também já teve a oportunidade de apresentar um programa no exterior, como algumas edições do “The View” na ABC. Inclusive, a apresentadora já revelou em entrevistas que foi chamada para ser fixa na atração em 2013, mas na época optou por continuar no Brasil com a família.

Não só como apresentadora, mas também como atriz, Luciana já se aventurou. Sabiam dessa? Em 2001, participou do filme “Xuxa e os Duendes” e depois em 2010 esteve no filme “O filme dos espíritos".

Vida pessoal

A vida pessoal da artista sempre foi para lá de comentada. Isso porque, Luciana Gimenez teve um relacionamento com o cantor Mick Jagger, vocalista da banda Rolling Stones. Juntos eles tiveram um filho, chamado Lucas Jagger.

Além disso, a apresentadora já foi casada com o dono da RedeTV!, o Marcelo de Carvalho. Eles se casaram em 2006 e ficaram juntos até 2018, tendo um filho, o Lorenzo Fragali. Atualmente, ela namora o empresário Renato Breia.

Ao longo de mais de 20 anos de carreira como modelo e apresentadora, passou por muitas coisas. Em entrevista à revista CARAS, Gimenez comentou sobre preconceito e o quanto lutou contra o machismo. Além disso, revelou que sempre lutou pela sua carreira e que nunca ter usado nome de homem para conseguir o que desejava.

“Luto pela minha carreira e minhas vontades desde meus 15 anos e nunca usei o nome de nenhum homem para conseguir as coisas. Hoje, eu acho que tenho que me unir às mulheres, vivemos em um mundo machista e isso já basta”, disse ela.

Por fim, não escondeu suas vontades profissionais: “Adoraria apresentar um programa em inglês, francês, fazer filmes , séries… O que me tire da zona de conforto".

