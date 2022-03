Miss Brasil Marthina Brandt detalha experiência no 'Bake Off Celebridades 2': ''Levarei por toda a minha vida''

Miss Brasil Marthina Brandt fala sobre sua participação no 'Bake Off Celebridades 2' e diverte ao detalhar experiência na cozinha

Redação Publicado em 03/03/2022, às 08h24

A Miss Brasil 2015 Marthina Brandt (30) participou recentemente da gravação do Bake Off Celebridades 2, no SBT.

O programa, comandado por Nadja Haddad (41), estreará no próximo dia 5 de março e também contará com outros participantes como Bianca Rinaldi (47), Karina Bacchi (45), Carlo Porto (40) e Marcelo Torres (46).

A disputa ocorre entre confeiteiros amadores, em que são submetidos a provas técnicas e criativas e precisam colocar a mão na massa para enfrentar a dupla de jurados especializados, Olivier Anquier (62) e Beca Milano (34).

A Miss, que representa o estado do Rio Grande do Sul, conta que a admiração pela emissora e o carinho da equipe foram essenciais na decisão em fazer parte da segunda temporada do programa, que teve Dony De Nuccio (37) como campeão, no ano passado.

Miss Brasil Marthina Brandt fala sobre sua participação no 'Bake Off Celebridades 2':

“Tive de aprender na marra, porque sempre preferi comidas salgadas. Nunca havia, sequer, ligado uma batedeira! (risos) Mas foi um desafio e tanto, me surpreendi bastante!”, conta ela sobre a experiência.

A modelo ainda falou sobre o nervosismo de ter de preparar doces tão elaborados em pouquíssimo tempo: “Dá um frio na barriga estar sendo gravada e com tão pouco tempo para preparar um bolo. Mas estou mega ansiosa para a estreia!”, adianta.

A experiência lhe deu a oportunidade de ir além e, graças ao aprendizado, Marthina Brandt foi a responsável por preparar o bolo de seu casamento, em setembro do ano passado: “Fui totalmente influenciada pelo Bake Off. Aprendi tantas coisas no programa e em um tempo curtíssimo que me senti confortável para esse desafio", detalhou ela. "Lá precisamos fazer bolos bem elaborados e com muitas etapas. Criei coragem para fazer o do meu casamento, afinal, estava em casa, tranquila e sem limite de tempo algum", contou a loira aos risos.