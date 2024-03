Milton Neves reage após fake news de Faustão ser postada em seu perfil

Milton Neves nega que tenha feito post com falsa notícia sobre Faustão nas redes sociais e revela o que aconteceu

O jornalista Milton Neves foi envolvido em uma fake news nesta sexta-feira, 22. Isso porque apareceu um post nas redes sociais dele informando a falsa morte do apresentador Faustão, que está internado após o transplante de rim. Logo depois do post ser feito, Neves se pronunciou e informou que seu perfil foi hackeado.

A fake news foi compartilhada nos stories de Milton Neves e tinha erros de português. Com isso, os fãs logo desconfiaram da veracidade da informação. Um tempo depois, o comunicador conseguiu recuperar sua conta e disse que foi alvo de uma invasão.

Assim, ele negou qualquer problema com Faustão e afirmou que o amigo está bem e no hospital. "Atenção, pessoal! Hackearam minhas redes e publicaram falsa informação sobre meu querido amigo Faustão! Ele segue sendo muito bem tratado no hospital, graças a Deus! Vou levar o caso à polícia para descobrir quem foi o responsável!", disse ele no feed do Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Milton Neves (@miltonneves)

A notícia mais recente sobre o estado de saúde de Faustão

O apresentador Fausto Silva falou sobre sua recuperação após realizar uma embolização. Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e sem previsão de alta, o comunicador conversou com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, nesta sexta-feira, 15.

De acordo com o jornalista, Faustão está bem, conversando e respondendo mensagens de WhatsApp. "Fiz todos os exames, está tudo ok com o rim. Às vezes, demora até um mês. Estou na espera, na arte da paciência", declarou o apresentador, de 73 anos.

O procedimento cirúrgico precisou ser feito devido a um atraso na recuperação de um transplante de rim de Faustão, ocorrido em 26 de fevereiro. A embolização é responsável por interromper o fornecimento de sangue propositalmente em uma parte do corpo.

"O processo de embolização foi feito para resolver questões linfáticas que estavam atrasando sua recuperação. O implante renal foi bem-sucedido, mas o paciente ainda aguarda pelo início do funcionamento do órgão", disse a família do apresentador, em nota para a Quem, na última quinta-feira, 14. João Silva, filho de Faustão, também falou sobre o quadro de saúde do pai.