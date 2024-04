Milton Neves muda sua versão sobre publicação de falsa morte de Faustão

Em entrevista ao Roberto Cabrini, Milton Neves confessou que foi ele quem publicou a falsa notícia envolvendo a morte do Faustão e lamentou o ocorrido

No Domingo Espetacular trasmitido no último domingo, 31, Milton Neves confessou que ele mesmo compartilhou a fake news envolvendo a morte de Faustão em suas redes sociais. Durante a entrevista, o jornalista lamentou o ocorrido confessou que o nervosimo ao receber a suposta notícia fez com que ele a compartilhasse ao invés de apagá-la.

No último mês, assim que o episódio aconteceu, Neves afirmou que seu perfil do Instagram havia sido hackeado e que iria denunciar o caso ao DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Porém, quando questionado por Roberto Cabrini, ele confessou ter feito a publicação por acidente.

"Milton, você confirma que um site ligado a você chegou a anunciar a suposta morte do Faustão?", questionou Cabrini. "Gente, eu não sei fazer isso! Mas eu fiquei tão put* da vida", disse Neves. "Eu sou muito inábil manualmente para tudo. Eu fui apagar. Só que, no nervosismo...", completou.

Milton também ressaltou que mesmo divulgando o boato, não foi ele o responsável por criar a imagem. "Eu estava muito preocupado, eu amo o Fausto. Eu apertei um RT expressão que significa retweet, ou replicar algo], e saiu nas minhas redes sociais", afirmou.

Ainda durante a conversa, o jornalista expôs sobre a depressão que enfrenta desde o falecimento de sua mulher, Lenice Neves. Vítima de um câncer de pâncreas, ela morreu em agosto de 2020. "A Lenice olhou para mim como nenhuma mulher tinha olhado pra mim na vida. O olhar dela ainda está no meu cérebro, na minha mente. Quando ela estava doente, me mandou isso daqui: 'Beijo, vida nova. Amo você, fique com Deus. Agora ela está com Deus", declarou.

Neves também deu uma nota para sua saúde, e compartilhou que até Silvio Santos notou o quanto estava abalado. "Eu daria uma nota 6.2. Eu estou muito abatido psicologicamente. Até o Silvio Santos notou. Eu entrei na sala vip, em que o Jassa estava cortando o cabelo dele. Ele (Silvio) olhou pra mim e disse: 'Moço, você está triste'. Eu sei [que está na hora de resistir", iniciou. "Ultimamente, com a depressão forte, eu fico o dia inteiro assistindo à televisão", finalizou Milton sobre sua rotina.

Por outro lado, o apresentador afirmou que ainda não pensa na aposentadoria. "Estou fora do ar, porque quero receber uma proposta digna", esclareceu. E sobre os planos para 2024, ele declarou: "Vou continuar minha vida, não preciso de mais nada. E de repente pinta uma proposta. Aí a gente vai. Estou pronto! Faço agora. Estou preparadíssimo".

Como está Faustão após transplante de rim?

O apresentador Fausto Silva, submetido a um transplante de rim em 26 de fevereiro deste ano, permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O comunicador ainda está em fase de adaptação ao novo órgão e aguarda "a recuperação da função renal".

De acordo com o último boletim médico divulgado, em 22 de março, Faustão, que atualmente possui 73 anos, está bem e tem realizado sessões de hemodiálise para auxiliar no tratamento. "Está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos", declarou o hospital.

Vale lembrar que Fausto Silva deu entrada na unidade de saúde em 25 de fevereiro, quando foi convocado após a Central de Transplantes do Estado de São Paulo identificar a compatibilidade de um órgão doado. Em agosto de 2023, o veterano realizou um transplante de coração e o procedimento foi um sucesso.

Recentemente, João Guilherme Silva, um dos filhos de Faustão, usou as redes sociais para celebrar os 40 anos de trabalho do apresentador na TV. Em seu perfil oficial no Instagram, ele resgatou uma foto ao lado do pai no programa 'Faustão na Band', que chegou ao fim em 2023, e fez uma bela homenagem ao comunicador.

"Meu maior orgulho é ver você completando 40 anos no ar, 40 anos de história e de um legado que já está no coração de todo o Brasil! Te amo pai, você é minha maior inspiração! Parabéns!", declarou João Silva.