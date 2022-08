Miguel Falabella se despede de sua grande amiga, Claudia Jimenez: ''Obrigado por ter caminhado a meu lado''

Miguel Falabella usou suas redes sociais para se despedir da grande amiga, Claudia Gimenez

Neste sábado, 20, morreu no Rio de Janeiro, aos 63 anos, a atriz e humorista Claudia Gimenez (1958-2022). Ao saber da notícia, o amigo de longa data da atriz, Miguel Falabella (65), usou suas redes sociais para se despedir dela.

O ator publicou uma foto antiga, onde os dois aparecem juntos nos corredores da TV Globo, enquanto davam largos sorrisos para as câmeras. Na legenda, ele lamentou a morte da amiga, com quem trabalhou durante um bom tempo na série Sai de Baixo.

"Fui procurar uma foto para ilustrar essa postagem e me deparei com uma vida. Agora, estou deitado, passando um filme na minha cabeça, tentando me agarrar às tantas gargalhadas que demos, ao prazer de atuar juntos, ao seu único e irreproduzível tempo de comédia. Você estará para sempre usando aquele biquíni selvagem que nos ensolarou a existência, Claudinha.", iniciou ele.

Em seguida, ele homenageou a artista: "Hoje todas as homenagens são suas e os refletores de todos os teatros do Brasil reluzem para você. Obrigado por ter caminhado a meu lado nesta passagem. Betty Lago e Mercedinha certamente vão recebe-la em festa! A nós, resta a saudade e a responsabilidade de manter viva a memória do seu imenso talento! Te amo! Descanse em paz!".

Confira o post que Miguel Falabella fez para se despedir de Claudia Jimenez:

