Michelle Barros desabafa sobre decisão do filho: 'Foi uma facada'

Michelle Barros relembra decisão do filho após ela mudar de cidade por causa do trabalho: 'Ele nasceu para me proteger'

A jornalista Michelle Barros, que deixou a Globo há pouco tempo, relembrou a decisão do seu filho, Arthur, de 24 anos, de não morar mais com ela quando a mãe precisou mudar de cidade por causa do trabalho. Em participação no programa Faustão na Band, ela contou que precisou sair de Maceió e se mudar para São Paulo para ter mais sucesso na carreira. Porém, ela ficou triste quando o filho decidiu morar com o pai.

Na atração, o filho dela relembrou a dor que a mãe sentiu ao deixá-lo crescer longe dela. "Ela me teve muito jovem. Ela ainda estava na universidade, com o sonho de se tornar uma grande jornalista. Não foi fácil, ela teve que correr muito atrás. Ela foi vendedora de loja de shopping. Ela sempre buscou. Ela foi para São Paulo em busca do sonho dela. Essa foi uma grande lição que ela me ensinou, a de sempre buscar o nosso sonho. Imagina como deve ter sido para uma mãe deixar o filho dela viver longe dela. Foi difícil para mim também, mas eu sabia que era ali que ela precisava estar", contou ele.

Então, Michelle Barros contou o seu lado da história. "Digo que meu filho é o anjo da guarda, ele nasceu para me proteger. A gente passou muita dificuldade e o Arthur sempre entendeu. Eu sempre fui muito clara com ele. Quando eu vim para São Paulo, ele incialmente ficou em Maceió com o pai, depois ele veio para cá, mas ele não se adaptou muito bem e falou: ‘mãe, eu prefiro voltar para Maceió’. Nossa, aquilo foi uma facada", afirmou.