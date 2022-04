Michel Teló revela grandes expectativas para nova temporada do 'The Voice Kids': ''Tá chegando!''

Michel Teló mostrou que sua ansiedade está a mil para a estreia de mais uma temporada no The Voice Kids

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 16h06

Nesta terça-feira, 26, Michel Teló (41) decidiu usar suas redes sociais para revelar suas expectativas para a estreia da nova temporada do The Voice Kids.

O cantor publicou os primeiros cliques de divulgação do programa e na legenda falou de sua ansiedade para o retorno as telinhas com o reality musical infantil.

"Tá chegando, é nesse domingo a hora de escolher você pra fazer parte do Time Teló no The Voice Kids!", escreveu ele.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "O campeão voltou!", disse um. "Estou com muita saudade do The Voice Kids.", escreveu outro. "Maravilha te ver no programa!", falou um terceiro.

Páscoa em família!

Michel Teló e sua esposa, Thaís Fersoza (38) sempre mostram em suas redes sociais momentos em família e durante a última Páscoa não foi diferente!

O casal publicou uma série de cliques onde eles aparecem ao lado dos filhos, Melinda (5) e Teodoro (4), curtindo o momento com muito carinho e brincadeiras.

Confira o post de Michel Teló ansioso com a estreia da mais nova temporada do The Voice Kids: