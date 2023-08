Micael Borges volta às novelas como ‘sem vergonha’ em 'Fuzuê': “Grande desafio”

Em coletiva de imprensa de ‘Fuzuê’, Micael Borges abre todos os detalhes sobre personagem em nova novela da Globo

O ator Micael Borges está preparado para o seu retorno às novelas da Globo! Durante uma coletiva de imprensa com participação da CARAS Digital, o artista revelou que está empolgado com seu novo papel na próxima novela das sete ‘Fuzuê’. Na trama, ele interpretará um personagem desafiador, definido como ‘sem vergonha'.

Com exclusividade à CARAS, Micael revelou detalhes sobre seu desempenho como Jefinho, um motorista de aplicativo que será apaixonado por música sertaneja: "É um personagem vibrante, impulsivo, musical, um pouco dramático, apaixonado. É um grande desafio, já que eu nunca tinha feito nada em relação a comédia”, contou o ator.

Inclusive, o artista revelou que o motorista vai trair a mocinha da novela, Luna, que é interpretada por Giovana Cordeiro: “O fato dele ter pulado a cerca faz com que a Luna termine com ele. Daí chega o Miguel, no meio desse término, bagunça e deixa ele mais confuso, mais impulsivo e impossível”, ele entregou a trama.

Micael também adiantou que Jefinho fará de tudo para recuperar seu amor, em um triângulo amoroso divertido com o personagem Miguel interpretado pelo ator Nicolas Prattes: “Não no sentido tóxico, é um cara leve, engraçado para caramba. É uma rivalidade leve, a gente percebe que algum momento pode ter uma amizade”, disse.

O ator ainda revelou que precisou enfrentar um dilema para aceitar o papel: “Antes de fazer a novela, eu estava em outro projeto, meu primeiro protagonista no cinema e quando fiquei sabendo que fui escolhido, foi uma escolha muito difícil. Que bom que escolhi fazer o Jeffinho”, completou o ator, que ganhou notoriedade na novela da Record, ‘Rebeldes’.

Por fim, Micael, que também atua como cantor, deixou recado ao público: “É um personagem maravilhoso, tem essa questão da música, amo música, sou músico (...). A galera vai se divertir muito com esse lance dele ser espontâneo, pelos modos dele, é apaixonante e tem tudo para a galera se apaixonar”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Micael Borges revela detalhes sobre o nascimento do filho:

Além de ator e cantor, Micael Borges também é um paizão! Em entrevista à CARAS Brasil, o artista revelou todos os detalhes sobre o nascimento do pequeno Zyon, que já tem 9 aninhos. O menino é fruto do romance de 10 anos com Heloisy Oliveira.