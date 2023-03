"Mentalidade tacanha": Sonia Abrão pede que Globo humilhe brothers do BBB23

Sonia Abrão pede que Globo humilhe brothers do BBB23 no programa desta quinta; veja

A apresentadora Sonia Abrão pediu uma punição exemplar para MC Guimê e Cara de Sapato após os acontecimentos na última noite no BBB23. Ela fez um longo desabafo durante o A Tarde é Sua exibido nesta quinta-feira, 16, e pediu que o assunto seja debatido pelo programa

"Ela foi tratada como uma presa, como a que tem que caçar e levar para a cama porque esse vai ser o seu maior prêmio. Uma mentalidade tacanha, tão primitiva, vergonhosa, que não dá pra aceitar. Como é que uma pessoa que acaba de chegar na sua casa você já quer levar para a cama?", questionou ela.

Segundo ela, o que mais chocou foi que ninguém se interessou por Dania Martinez. "Ninguém esperou nada, conheceu a menina, conversou com ela, ninguém fez isso. Eles usaram a festa para assediar", disse ela.

Para ela, a Globo precisa constranger os participantes. "Isso tem que ser tratado com seriedade, eles tem que assistir as cenas, se desculparem e quem sabem ser expulsos. Tem a mesma gravidade de um tapa porque ela ficou muito reprimida. Ela foi tratada de um jeito indecente", declarou.

Mais críticas

Também no programa, a apresentadora disse que ficou perplexa com um momento que aconteceu no BBB23 na última noite. Para ela, o desrespeito com Dania Mendez começou com Fred e Marvvila, que mexeram na mala da sister. Segundo a apresentadora, os dois deveriam ter levado uma bronca da produção após olharem sem permissão os objetos pessoais da mexicana.

Ela detonou os dois e disse que o comportamento de ambos foi inaceitável. "Essa mala tem dono, é invasão de propriedade privada. Foi vulgar, deprimente. Como é que você invade um quarto e vai olhar a mala de uma pessoa?", opinou ela que relacionou os dois casos de assédio que aconteceram durante a madrugada.