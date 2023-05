Mel Maia mostra fotos dos bastidores de 'Vai na Fé': ''Acabou vida de madame!"

Atriz Mel Maia, a Guiga de 'Vai na Fé', mostrou os bastidores da trama, onde sua personagem dorme no ônibus após perder fortuna

Na última terça-feira,16, a atriz Mel Maia (19) compartilhou em suas redes sociais um carrossel de fotos dos bastidores da nova novela da Globo,'Vai na Fé', escrita por Rosane Svartman e dirigida por Paulo Silvestrini.

Na série de fotos, Guiga, personagem interpretada pela atriz, surge na janela do ônibus, com uma bolsa de grife nas mãos. Na trama, a patricinha, que sempre levou uma vida de luxo, teve os bens bloqueados pela justiça por conta das atitudes ilícitas do próprio pai e passou a encarar uma vida simples.

Na legenda, a namorada de MC Daniel (25) interagiu com os internautas: “Quem viu a Guiga hoje? cabô vida de madame!!!”, escreveu ela na postagem publicada em sua conta oficial no Instagram.

Os registros arrancaram diversas reações positivas dos fãs e seguidores do ator da novela. “A única patricinha que eu amo!”, disse uma fã. “Pareceu aqueles memes em que uma menina rica vai experimentar um dia "humilde" pra saber como os pobres vivem kkkk”, brincou outra. “A bolsa mais cara que o ônibus!”, afirmou mais uma.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MEL MAIA:

Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel Maia chama atenção com prendedor de cabelo de R$ 2.850 mil em shopping do Rio

Mel Maia chamou atenção na noite da última semana, ao aproveitar um momento de lazer na companhia dos amigos no luxuoso Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, localizado no Rio de Janeiro.

Com um estilo descolado e atemporal, usando um moletom cropped, calça jeans cargo e tênis branco, a estrela que interpreta a Guiga em 'Vai na Fé', decidiu fugir e se esconder ao perceber que estava sendo alvo das lentes do profissional.

"Estamos fugindo do paparazzo. A gente está brincando de pique-esconde com paparazzo. Ele perdeu. Ele ainda falou assim: 'está achando que não vou achar vocês?'. Então, tá bom. Ele não achou", brincou Mel em suas redes sociais ao falar sobre o perdido que deu no paparazzi.