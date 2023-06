Mel Maia humilhou MC Daniel antes do término, diz programa de TV: "Deixou ele enfurecido"

Mel Maia humilhou MC Daniel; Fofocalizando contou o que ela disse para o cantor

Um novo detalhe sobre o fim do relacionamento de Mel Maia e MC Daniel incendiou as redes sociais nesta tarde. Após o fim do namoro que durou apenas 7 meses, agora uma mágoa do funkeiro foi exposta para todo o Brasil.

É que o colunista Leo Dias contou durante o programa Fofocalizando exibido nesta terça-feira, 13, que a atriz ofendeu o cantor em uma discussão. "Ela falou uma coisa que deixou ele enfurecido. Sabe o que foi? Ela disse que o sucesso dele se deve a ela", revelou.

O jornalista contou que os dois gravaram um clipe que nunca foi lançado. "Eles já estavam namorando, em abril eles gravaram um clipe, só que até hoje, não foi ao ar. É caro, modelo, carrão, joias… ninguém sabe o que vai fazer com o clipe", contou ele.

Ao colunista, MC Daniel também negou que tenha feito sucesso com a ajuda de Mel Maia. "Em um momento súbito de educação, ele falou assim: eu conheci a Mel e já tinha 4 milhões de seguidores, fazia 70 shows no mês, tinha carro, apartamento e van viajando o Brasil inteiro", contou o jornalista que disse que agradeceu pelo posicionamento.

#Exclusivo! Leo Dias revela mais um detalhe sobre MC Daniel e Leo Dias!



Vem ver 😱#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/uadEIAkrvS — Fofocalizando (@pfofocalizando) June 13, 2023

MC Daniel surge abatido após término com Mel Maia e detona: "Vou passar por cima"

MC Daniel não escondeu que está mal após seu término com Mel Maia. Em suas redes sociais, o funkeiro desabafou sobre a situação. “Pessoas tentando me forjar, me prejudicar, só que eu vou passar por isso. Sei quem tá mandando mensagem, quem me liga, quem se importa, quem tá vendo. Porque o que tão fazendo contra mim mano, não se faz, eu não fiz nada para merecer essa parada", disse ele.

Abalado, ele preocupou os fãs. "Só que eu vou passar por cima disso e é Deus mostrando pra mim quem tá com quem é quem realmente gosta de mim, tá ligado?“, questionou ele. O funkeiro teve mensagens vazadas no final de semana que expuseram uma possível traição.