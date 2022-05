MC Gui se pronuncia após os pais desistirem do Power Couple Brasil 6

MC Gui escreve recado emocionante para apoiar decisão radical dos pais, Claudia Baronesa e Rogério Silva, que desistiram do Power Couple Brasil 6

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 13h53

O cantor MC Gui se pronunciou nas redes sociais após a notícia de que seus pais, Claudia Baronesa e Rogério Silva, desistiram do reality show Power Couple Brasil 6. Eles saíram da atração após uma confusão na casa na madrugada de sexta-feira, 27, na qual eles se estranharam com Lucas Strabko, o Cartolouco, e até uma janela de um dos quartos foi quebrada na discussão.

Nas redes sociais, MC Gui relembrou fotos com os pais e apoiou a decisão deles se saírem do reality show.

"No fundo, alguma coisa me diz que vai dar tudo certo. Que os caminhos são tortos mas a chegada é certa. Que há coisas bonitas esperando lá na frente, se a gente acredita. E eu acredito! Vivo de acreditar. E acredito, que o que importa mesmo, não são as pedras que encontro pelo caminho, mas sim, as flores, que carrego comigo. Dentro do coração. @rogerio e @claudiabaronesa vocês são os nossos orgulhos e estaremos aqui até o fim! Obrigado por serem tão fod4. Às vezes é preciso dar um passo para trás, para dar dois para a frente", disse ele.

Confira a homenagem de MC Gui: