MC Cabelinho revela como começou o namoro com Bella Campos: 'Mandei emoji'

MC Cabelinho confessa que tem ciúme de Bella Campos na novela Vai na Fé e revela como o romance começou na vida real

O cantor e ator MC Cabelinho confessou que tem ciúme da namorada, a atriz Bella Campos. Os dois atuam na novela Vai na Fé, da Globo, e ele conta que não gosta de ver as cenas românticas da amada na história.

“A gente conversa muito. É uma parada que eu ainda estou amadurecendo em mim. Quando a gente faz, a gente entende que é profissional. Ela tem a mente mais aberta que a minha. Eu sinto ciúme sim, mas nada que vai atrapalhar o trabalho dela”, disse ele em entrevista na Rádio Globo. O rapaz ainda contou que fica ansioso quando vai contracenar com a amada na novela. “A Isabella é a única pessoa que me faz ficar com frio na barriga. É coisa de amor”, afirmou.

Então, ele relembrou quando eles começaram a namorar nos bastidores da preparação para a novela. "Teve um exercício que a professora falou ‘quando a música parar, um tem que olhar pra cara do outro’. Eu estava meio perdido. Todo mundo parou tipo estátua. Quem eu olhava, já estava com alguém. Só sobrou a Isabella. Depois disso, mandei emoji no direct (via rede social), uma carinha de apaixonado. No dia seguinte, ofereci uma carona pra ela. Depois a gente curtiu um pagode e, a partir daí, só alegria", contou ele.

MC Cabelinho e Bella Campos curtem passeio no shopping

A atriz Bella Campos (27) e o namorado, MC Cabelinho (27), aproveitaram um passeio em um shopping no Rio de Janeiro há poucos dias. Os dois foram fotografados enquanto caminhavam de mãos dadas pelos corredores do local.

Quando percebeu que estava sendo fotografada, a artista exibiu um sorrisão. Para o passeio, ela apostou em um top sem alças e com recortes na cintura. Para completar o visual, ela usou uma calça preta, bolsa cinza e sandália branca.

Fotos: Edson Aipim / AgNews