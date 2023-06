MC Cabelinho aumenta rumores de gravidez após foto suspeita: "Vai ser pai?"

Namorado de Bella Campos, MC Cabelinho aumenta especulação de uma possível gravidez ao publicar foto de sapatinho de bebê

O cantor MC Cabelinho deixou os fãs alvoroçados na última segunda-feira, 12, ao publicar uma declaração pra lá de romântica para homenagear a namorada, a atriz Bella Campos, no Dia dos Namorados.

Em seu perfil no Instagram, o ator, que está no ar como Hugo em Vai na Fé, da Globo, compartilhou uma série de fotografias do casal em diversos momentos de intimidade. Porém, uma foto em especial chamou a atenção dos fãs, e mais do que isso, aumentou as suspeitas de que os pombinhos irão ter um filho em breve.

Isso porque MC Cabelinho fez questão de incluir no carrossel de fotos a imagem de um sapatinho de bebê. “Te amo”, declarou ele na legenda da postagem, que rapidamente, foi lotada de comentários do tipo: “Será que ele vai ser pai?", perguntou um fã. "Esse sapatinho deixou dúvidas de algo", disse outro. "O mini tênis diz alguma coisa?", indagou um terceiro."Só eu que estou achando que Bela está grávida?", opinou mais um.

Apaixonada, a eleita fez questão de retribuir o carinho do amado:"Viva o amor. Obrigada pela história linda que a gente está construindo, você é a poesia dos meus dias, meu orgulho, meu raio de luz. Meu big love. Te amo grandão", escreveu.

Vale ressaltar que nos últimos dias, o artista abriu o coração e confessou ter vontade de ser pai. “Já conversamos sobre filhos. Eu sou um menino 'vasectomizado'. Quando decidirmos que é a hora, eu reverto", disse o cantor em entrevista ao portal iG.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MC CABELINHO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @mccabelinho

Bella Campos recebe presente fofíssimo de MC Cabelinho em dia tenso de gravação

No início do mês, Bella Campos compartilhou com os fãs que recebeu um presente para lá de especial de seu namorado. Apaixonado, MC Cabelinho decidiu fazer uma surpresa para amada ao mandar um buquê de flores amarelas, se declarando: “Te amo”, escreveu o famoso. Claro, Bella não poderia deixar de responder o mimo, e escreveu: “Te amo mais”.

Bella Campos e MC Cabelinho começaram a namorar nos bastidores da preparação para a novela. "Teve um exercício que a professora falou ‘quando a música parar, um tem que olhar pra cara do outro’. Eu estava meio perdido. Todo mundo parou tipo estátua. Quem eu olhava, já estava com alguém. Só sobrou a Isabella. Depois disso, mandei emoji no direct (via rede social), uma carinha de apaixonado. No dia seguinte, ofereci uma carona pra ela. Depois a gente curtiu um pagode e, a partir daí, só alegria", contou ele.