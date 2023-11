Marly Bueno: destaque de 'Mulheres Apaixonadas', atriz morreu após cirurgia de emergência

Marly Bueno morreu já mais de dez anos; atriz está no ar na reprise da novela no 'Vale a Pena Ver de Novo'

Quem está assistindo a reprise de Mulheres Apaixonadas está podendo reencontrar o talento da atriz Marly Bueno, uma das mais queridas da trama. Na novela de Manoel Carlos, ela interpreta a poderosa Marta, esposa de Onofre (Serafim Gonzales) e mãe de Cláudio (Erik Marmo).

Ao longo de sua carreira, ela interpretou personagens de destaque em várias novelas do autor - além da trama do Vale a Pena Ver de Novo, a artista também esteve em Felicidade, História de Amor e Laços de Família, todas tramas de Maneco.

A aparição da atriz na novela é uma forma de celebrar seu legado. Marly Bueno morreu, aos 78 anos, no hospital Copa D’or, no Rio de Janeiro, em 2012. Ela não resistiu após a disfunção de múltiplos órgãos. Na época, a atriz chegou a ser operada, mas não resistiu.

Com infecção nos órgãos, ela passou pelo procedimento de emergência, mas apresentou complicações cardiovasculares, respiratórias e renais, o que piorou a cirrose hepática e o mieloma múltiplo que foram detectados pelos médicos.

Na época, Marly Bueno estava no ar na minissérie Rei Davi, da Record, onde interpretava a vilã Ainoã, mulher do rei Saul. Também nessa emissora, ela atuou em Poder Paralelo, no papel de Sônia.

Assim que a morte da atriz foi confirmada oficialmente, a direção da Rede Record divulgou um comunicado no qual afirma ter recebido com pesar a notícia sobre o falecimento da atriz. "O seu talento e a qualidade de sua interpretação contribuíram para o sucesso das produções da Record. Externamos nossa solidariedade à família e aos amigos de Marly Bueno", disse a emissora.

Marly Bueno foi velada no Rio de Janeiro, onde morava há mais de 40 anos, e sepultada no jazigo da família no Cemitério do Araçá, em São Paulo. Na época, ela foi homenageada por amigos famosos que prestaram solidadriedade após a perda da atriz.