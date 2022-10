Mário Bregieira celebra seu terceiro trabalho como ator na Record TV

O ator Mário Bregieira interpreta o personagem Joabe na série Reis, da Record TV: "o maior presente de toda minha carreira"

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 09h56

O ator, produtor e diretor Mario Bregieira (29) tem ganhado cada vez mais espaço na televisão brasileira. Nascido em Piracicaba, no interior do estado de São Paulo e formado em atuação pela New York Film Academy-NY (2012) e Cinema e Audiovisual na Unimep (2015), ele começou a trabalhar profissionalmente como ator em 2013 com algumas participações na TV e publicidades.

Em 2019, Mario interpretou o personagem Marcos Evangelista na novela Jesus, da Rede Record. Recentemente, deu vida a Gate, em Gênesis (2021), da mesma emissora. E já está de volta à telinha como Joabe, na quarta temporada da série Reis, seu terceiro trabalho em produções bíblicas na TV aberta.

Joabe era filho de Zeruia e sobrinho do rei Davi. O personagem foi uma peça importante tanto para o reinado quanto na espansão de Israel, por ter sido comandante do exército daquele território.

Mário contou mais sobre o novo personagem. "É sem dúvidas o maior presente de toda minha carreira, porque é um personagem muito rico, todo ator gostaria de ter essa oportunidade. Joabe era muito humano, errava e acertava como nós.", disse ele.

Mário e seu relacionamento com Pérola Faria

Pérola Faria (31) e Mário Bregieira se conheceram durante as gravações da novela Gênesis e são pais de Joaquim (2 meses). Eles foram colegas de elenco na trama. Aos poucos, a amizade foi dando lugar ao romance e não demorou muito para os atores assumissem o namoro.

"A chegada do Joaquim é o momento mais mágico da minha vida, e eu quero ser uma referência boa, cheia de amor e humildade para ele.", destacou Mário.

Outros trabalhos de Mário

Mario também é dono de uma produtora de vídeo chamada Manhattan Films, que tem como foco a produção de comerciais, vídeos publicitários e curtas-metragens para o circuito de festivais.

Ele produziu e dirigiu um filme chamado “A Fantástica Fábrica de Sonhos”, premiado no festival KIMFF que acontece na Eslováquia, e também está concorrendo a prêmios em festivais no circuito mundial.

Ganhou dois prêmios de melhor ator geral em festivais de cinema nacionais. São eles: Festival Nacional de Cinema Originou e Festival Nacional CawCine.