Marina Ruy Barbosa pode voltar para as telinhas em 2023

Após 4 anos afastada das telas, Marina Ruy Barbosa pode retornar às novelas em 2023

CARAS digital Publicado em 03/11/2022, às 13h50

Após 4 longos anos, a atriz Marina Ruy Barbosa (27) poderá retornar às telinhas em 2023. De acordo com o Jornal Extra, a estrela teria sido escalada para a novela Fuzuê, nova trama da Globo.

O último papel da ruiva na televisão foi em 2019, na novela ‘Bom Sucesso’. Antes disso, ela atuou em 'O Sétimo Guardião. Na nova novela, ela deverá interpretar a personagem Preciosa, uma jovem que vende biojoias.

Segundo informações dadas pelo jornal Extra, a novela com participação de Marina, será a sucessora de "Vai na Fé", que estreia em janeiro de 2023 e terá no elenco Sheron Menezzes, Bella Campos, Jean Paulo Campos e Carolina Dieckmann.

Marina Ruy Barbosa é destaque no mundo da moda

Durante esse tempo que ficou longe das novelas, Marina se destacou mais ainda no mundo da moda, tanto com a sua marca ‘Ginger’, quanto com as produções lindas e ousadas escolhidas pela atriz. Na noite da última quarta-feira, dia 02, Marina usou um look assinado pela grife Gucci, composto por um cropped e uma saia preta toda rendada e essa produção completa ultrapassa o valor de R$ 23,7 mil.