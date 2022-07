Marieta Severo fala sobre sua amizade com Gloria Perez

A atriz Marieta Severo deu uma entrevista para o documentário “Pacto Brutal” que retrata o assassinato da filha de Gloria Perez, Daniella

Marieta Severo concedeu uma entrevista para a série documental Pacto Brutal, que retrata o assassinato de Daniella Perez e teve seus últimos episódios lançados nesta quinta-feira, 28.

Durante seu relato, a atriz comentou sobre a relação que tem com Gloria Perez, mãe de Daniella. “Gloria era uma mãe muito atenta. Eu a conheci, ela nem escrevia [novelas] ainda. E a gente sempre ia buscar as crianças na escola e eu ficava interessadíssima nela. Falava: ‘que mulher interessante, inteligente, informada’”, comentou.

Marieta ainda falou sobre a relação próxima que sua filha Helena Buarque tinha com Daniella. A filha da atriz com Chico Buarque frequentava a casa de Gloria. “Ela chamava muito a Lêlê [Helena] para a casa dela e eu tinha uma confiança absurda nela. Eu via a mãe que ela era”, contou Marieta sobre Gloria.

A atriz ainda rasgou elogios para Gloria como mãe: “Tudo que eu possa falar de um berço extremamente amoroso, positivo, com os melhores valores... É a maneira que a Gloria criou a Dani pra ser um ser humano com a dimensão que ela tinha”.

Gloria Perez rebate acusações!

O assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua, não poupou críticas a série Pacto Brutal. O ex ator chamou a série disponível na HBO Max de “totalmente parcial”.

A mãe da vítima, Gloria Perez rebateu as acusações de Guilherme e as chamou de “fantasiosas”. “A proposta era fugir do sensacionalismo para retratar a verdade dos autos”, comentou a roteirista da próxima novela das 21h, Travessia.