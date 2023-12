Marido de Ivete Sangalo faz rara aparição na TV ao lado dela

A cantora Ivete Sangalo é surpreendida com a visita de seu marido, Daniel Cady, na gravação do último programa Pipoca da Ivete

A cantora Ivete Sangalo recebeu uma visita pra lá de especial na gravação do último programa da segunda temporada do Pipoca da Ivete, da Globo. Ela contou com a companhia do seu marido, o nutricionista Daniel Cady, que fez uma rara aparição na TV.

Discreto com a vida pessoal, ele fez questão de prestigiar a amada na gravação especial, que ainda contará com depoimentos de pessoas especiais na vida da cantora.

O último programa da segunda temporada contará com as participações de Michel Teló, Deborah Secco e Renata Capucci. No quadro Meu Namorado é Melhor, as duplas Rafael Chagas e Uildenaires Sampaio e Edu Alves e Preta vão disputar o primeiro lugar na competição.

Ivete Sangalo revela frase marcante do filho

A cantora Ivete Sangalo abriu o coração e contou detalhes de um momento difícil que viveu ao lado do filho, Marcelo Sangalo. Em uma entrevista, a estrela disse que ainda na infância, o herdeiro a surpreendeu com uma declaração forte.

"Um dia, ele me disse: 'Mãe, queria lhe contar uma coisa'. Eu tinha, assim, um mês de parida. Ainda estava aquela coisa dos pontos e tal... E ele falou: 'Eu amo mais o meu pai do que você'. Aí eu falei: 'É, meu filho? Tudo bem'. Aquelas mães-cabeça que leem livro, sabe?'", começou ela em conversa com o podcast sobre maternidade, Mil e uma Tretas, de Thaila Ayala, Julia Faria e Rachel Maia.

Embora tenha parecido forte, a cantora pediu ajuda para um profissional. "Ele tinha 8 anos e meio. Ele desceu para ir ao mar com o pai. Liguei para a minha terapeuta e 'buáa"'. E ela falou: 'Não. Não deixe seu filho falar isso para você, não. Ele pode até sentir, mas não pode falar isso para você, não'", disse.

Foi então que Ivete Sangalo procurou o filho e explicou que o que ele fez foi grave. "Nunca mais diga para a sua mãe isso. Porque eu sofri muito. Você nunca mais diga isso para a mamãe. Você pode até sentir, chama seu pai para dividir e não guarda só para você. Mas, pelo amor de Deus, não faça mais isso com mamãe. Porque eu fui ao inferno e voltei", disse.