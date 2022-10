Mariana Ximenes mostra foto antiga com Sandy & Junior e atriz famosa

Atriz Mariana Ximenes encanta seguidores com foto com amigos da época de seriado aclamado da Globo

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 20h32

Nesta quinta-feira, 13, a atriz Mariana Ximenes (41) decidiu encantar seus seguidores com um TBT de respeito! Em uma foto publicada em suas redes sociais, a loira aparece junto de Sandy (39) e Junior (38) durante a época do seriado que a dupla gravou, sucesso dos anos 2000. Além deles, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme (39) também aparece na foto.

“#TBT direto do túnel do tempo com a turma do seriado ‘Sandy & Junior’. Quem aí assistiu? Adorei a lembrança amada @fernandapaesleme”, escreveu a atriz consagrada na legenda da publicação em seu perfil oficial do Instagram.

Na foto, podemos ver Mariana caracterizada como sua personagem Vicky, ao lado de Sandy, na parte de baixo, enquanto Fê Paes Leme abraça Junior e outra atriz na parte de cima do clique registrado durante as gravações da série aclamada. Com a primeira temporada saindo nos anos 1999, a produção da TV Globo contou com quatro temporadas e acabou em dezembro de 2002. Nela, também passaram nomes como Marcos Mion, Paulo Vilhena, Daniela Suzuki, entre outros.

Nos comentários, seus seguidores foram à loucura com a nostalgia criada pela foto dos atores mais jovens. “Era massa! Eu amava”, comentou uma fã. “Amassa assistir!”, disse outro. “Não perdia de forma alguma!”, exclamou uma terceira seguidora.

Veja a publicação de Mariana Ximenes com Sandy, Junior e Fernanda Paes Leme:

Para celebrar a festa de Gio Ewbank e Leo Fuchs, a atriz Mariana Ximenes arrasou no look escolhido, impressionando a todos com o outfit. Com um vestido bem anos 2000, ela mostrou nas redes sociais a roupa.

“Voltando aos anos 2000 para celebrar a vida dessa musa maravilhosa @gioewbank & desse muso apaixonante @leo_fuchs que festona incrível, com muita criatividade e amor #GioELeo”, escreveu ela na legenda.