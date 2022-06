Mariana Santos mostra bastidores de 'Cara e Coragem': "Piquenique de mentirinha com tudo de verdade"

A atriz Mariana Santos compartilhou fotos dos bastidores da gravação da novela com o filho da ficção

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 20h28

Mariana Santos (45) dividiu com os seguidores das redes sociais alguns cliques dos bastidores da novela Cara e Coragem, da TV Globo.

Nas fotos compartilhada no Instagram nesta quinta-feira, 23, a atriz aparece fazendo um piquenique ao lado do Guilherme Tavares, que interpretação Chiquinho, seu filho na trama das sete.

Nos registros, também é possível ver os comes e bebes do piquenique, e a atriz contou para os fãs que elas eram de verdade. "Piquenique de mentirinha com tudo de verdade #caraecoragem", disse ela na legenda da publicação.

Na novela, a personagem de Mariana, Rebeca, troca o pai de seu filho, Moa (Marcelo Serrado), pelo melhor amigo dele, Danilo (Ricardo Pereira). Ela abandonou os dois e saiu do Brasil com o atual marido, mas agora está de volta para recuperar a relação com o menino.

Confira as fotos do piquenique: