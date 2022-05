Mariana Rios vai apresentar o 'Ilha Record': "Uma nova história"

A atriz Mariana Rios assinou contrato com a Record para comandar o reality show e comemorou o novo desafio nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 20h20

Mariana Rios (36) é a mais nova contratada da Record TV.

A atriz assinou contrato para apresentar o reality 'Ilha Record', e comemorou o novo desafio nas redes sociais.

"Começando uma nova história!. Obrigada @recordtvoficial pela oportunidade e confiança! Esse é um dos dias mais felizes da minha vida!", escreveu a artista, ao postar fotos na nova emissora.

Os seguidores parabenizaram a artista. "Parabéns, será um sucesso", disse uma internauta. "Você merece. Todo o sucesso do mundo", falou outra. "Que notícia maravilhosa. Você vai arrasar muito", afirmou uma fã.

Mariana, vale dizer, estreou na televisão na novela Malhação, em 2007, na TV Globo. Na emissora carioca ela atuou em outras novelas e também participou do programa PopStar e Show dos Famosos. Além disso, ela também comandou os bastidores do The Voice Brasil.

A estreia do reality

A segunda temporada do 'Ilha Record' está prevista para estrear no dia 19 de julho, com 45 episódios e exibição de segunda a sábado, a partir das 22h30.

Vale lembrar que a primeira edição, comandada por Sabrina Sato (41), teve Any Borges como a grande campeã. Ela levou o prêmio de R$ 500 mil.

Confira: