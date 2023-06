Mariana Rios revela atitude drástica que tomou após teste negado na Globo: ‘Demissão’

Apresentadora e cantora Mariana Rios assume tomar atitude extrema após teste importante ser negado na Globo

Hoje em dia comandando o reality show A Grande Conquista, na Record TV, a apresentadora e cantora Mariana Rios revelou que saiu da Globo após ter tido um teste bem importante negado pela Vênus Platinada. Disposta a começar sua carreira como apresentadora na emissora carioca, seu desempenho acabou não agradando os executivos do canal, fazendo com que a famosa buscasse novas oportunidades em outros lugares.

“Fiz minha última novela na Globo há 10 anos. Quando finalizei essa novela, falei: 'quero ser apresentadora. Quero me testar nesse lugar, porque gosto muito da possibilidade de ser eu, falar do meu jeito, com meu sotaque'”, revelou a cantora, durante uma entrevista ao Central Splash, dando ênfase que o bate-papo aconteceu em 2013, após o fim das gravações da novela Além do Horizonte.

“Falei para fazerem um teste comigo. [Responderam:] 'não, Mari, a gente aqui te vê como atriz'. Falei: 'então vou sair, vou pedir demissão e vou buscar esse lugar que está pulsando dentro de mim'”, continuou Mariana. Então, a famosa explicou que não se arrepende da decisão. “Nunca tive medo do escuro. Sempre fui. Acho que a vida é muito curta, a gente precisa viver - e você precisa viver justamente aquilo que faz sentido para você naquele momento”, explicou.

Mariana Rios reflete sobre aceitação

Recentemente, a atriz e apresentadora Mariana Rios usou suas redes sociais para desabafar sobre aceitação, relembrando e comemorando a marca de 20 anos desde que saiu de sua cidade, Araxá, em Minas Gerais, para ir para o Rio de Janeiro, com apenas 17 anos de idade, para realizar seus sonhos.

"Há 20 anos eu chegava na cidade do Rio de Janeiro carregando uma sacola com algumas roupas, 4 pares de sapato e um coração cheio de sonhos. Há 20 anos decidi estar distante fisicamente daqueles que eu mais amava pra viver o protagonismo da minha vida", começou a cantora.

"Olhando pra trás eu vejo a menina de 17 anos que acreditava em tudo e em todos. Até mesmo no impossível. Essa mesma menina nunca compreendeu, e nem muito menos deu atenção à palavra “desistir”. [...] Como eu mudei em 20 anos! Também lutei por isso... Hoje começo mais um dos tantos desafios na minha carreira. Que felicidade ter essa oportunidade! Que eu possa levar alegria a todos! Que eu consiga fazer a diferença por um minuto que seja na vida de alguém positivamente. E que eu nunca perca essa mania de sonhar! Ontem, hoje e sempre!", finalizou a apresentadora.