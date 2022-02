Mariana Rios relembra estreia na TV em celebração dos 15 anos de carreira: ''Sou muito grata''

Cheia de nostalgia, Mariana Rios resgata estreia na 'Malhação' e se emociona ao falar sobre os 15 anos de carreira

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 12h30

Na última quarta-feira, 9, Mariana Rios (36) abriu seu coração ao falar sobre sua trajetória profissional para celebrar 15 anos de carreira.

A atriz, que começou assim como tantos outros na Malhação, relembrou sua personagem, Yasmin, e agradeceu por todas as oportunidades que conquistou.

“Em 2022 completo 15 anos de carreira. E ontem, pensando em toda minha trajetória até aqui, só pude agradecer. Tudo que desejei até hoje, tive a oportunidade de realizar. Sou muito grata”, escreveu a morena na legenda da publicação.

“Às vezes esquecemos de olhar pra trás e ficamos sempre com o foco no futuro. Mas é tão bom quando nos conectamos com o passado e com o caminho percorrido e assim entendemos que tudo aconteceu no momento certo e da forma correta. Fazer esse exercício é fundamental. Afinal de contas, a verdade é que temos mais passado que futuro”, completou a também modelo.

“Coloco pra vocês aqui um pouco da minha primeira personagem na TV. Ela que me trouxe tantas alegrias, prêmios… e realizou meu sonho maior. Yasmin em Malhação. Ah, meus 22 aninhos! Época boa. Porém, não melhor que a de agora!”, concluiu a cantora.