Mari Palma relembra estreia na TV: "Não fazia ideia de como minha vida ia mudar"

A jornalista Mari Palma relembrou sua estreia na televisão no quadro 'G1 em 1 Minuto', da Globo

Mari Palma (34) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, para comemorar uma data muito especial. Há oito anos a jornalista estreava na televisão no comando do quadro G1 em 1 minuto, da Globo, e confessou que o desafio transformou a sua vida.

"#tbt especial de hoje: há exatamente 8 anos, no dia 20 de abril de 2015, eu saí do trabalho nos bastidores e fiz minha estreia na TV com o G1 em 1 minuto. E eu não fazia ideia de como minha vida ia mudar depois daquele dia", disse a apresentadora, que até então trabalhava apenas na redação.

Em seguida, Mari agradeceu todo o apoio e carinho que sempre recebeu dos fãs. "Não sei nem como agradecer por todo o carinho de vocês desde então. Eu sou muito feliz de poder fazer o que eu amo até hoje e de poder realizar sonhos, como o PopVerso e o trabalho que eu faço aqui no Instagram e no YouTube. Tá só começando", completou.

Nos comentários, os internautas parabenizaram a jornalista. "Pessoas que esperava a Mari aparecer levanta a mão", disse uma seguidora. "Era minha crush kkkk eu ainda estava no ensino médio", confessou outro. "Eu te acompanho desde o G1 em 1 minuto… lembro que saia do trabalho pro almoço e te via no programa da Fátima kkkk Sucesso!!", falou uma fã.

Look ousado

No dia 19 de março, Mari Palma completou 34 anos de idade e decidiu fazer uma baita festa para celebrar a chegada desta data especial. A famosa escolheu um look curtinho com mega botas para a festa animada em São Paulo.

Para celebrar o dia bem especial, a jornalista, que se separou recentemente do também jornalista Phelipe Siani (38) optou por um look ousado, bem curtinho, com uma camisa jeans, completando com mega botas de coura que iam até a altura de sua coxa.

