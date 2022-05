Mari Palma compartilha registros durante sua aula de circo e impressiona os internautas

Talentosa! Mari Palma usa as redes sociais para mostrar como está sendo sua aula de circo

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 13h51

Apresentadora, jornalista, influenciadora digital e agora artista de circo!

Mari Palma (33) deixou os seguidores do Instagram boquiabertos nesta terça-feira, 24, ao mostrar seu novo hobby.

Na rede social, ela publicou uma sequência de dois registros feitos durante sua aula e impressionou todo mundo.

O primeiro clique mostra a noiva de Phelipe Siani (37) pendurada no ar com um bambolê na mão. E, no outro, ela estava fazendo uma ‘vela’ com as pernas.

“Mari versão artista de circo”, escreveu no começo da legenda. “E aí, 1 ou 2?”, questionou a repórter em seguida.

Mas, é claro que os fãs não conseguiram escolher entre as fotos. “Maravilhosa sempre”, disse uma. “Cuidado”, sugeriu outra. “Você é brilhante!”, elogiou um terceiro. “Arrasou”, afirmou mais uma.

Veja as imagens de Mari Palma em sua aula de circo: