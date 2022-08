Marcos Mion se emociona ao receber surpresa dos filhos no 'Caldeirão': “Você é o melhor''

Para o 'Dia dos Pais', Marcos Mion se emociona e vai às lágrimas ao receber surpresa dos filhos no 'Caldeirão'

O apresentador Marcos Mion não segurou a emoção e foi às lágrimas durante a apresentação do Caldeirão (TV Globo) deste sábado, 13, ao receber uma linda homenagem surpresa de Dia dos Pais dos herdeiros, Romeo, Donatella e Stefano.

Para celebrar a ocasião, a produção preparou uma surpresa emocionante para o artista. Ao ver os pequenos no telão do programa, o empresário se emocionou e caiu no choro, fazendo plateia e convidados chorarem também.

“Feliz Dia dos Pais, paizão, você merece”, declarou Romeo. “Papai, você é o melhor pai do mundo, está sempre com a gente quando precisamos”, disparou Donatella. “Papai, feliz Dia dos Pais, nunca vou esquecer da viagem que tive só eu e você, foi um dos melhores momentos que tive”, finalizou Stefano.

Emocionado, o apresentador ficou com a voz tremula e mandou uma mensagem, declarando todo o seu amor pelos filhos: “Que coisa mais linda, obrigada por esse momento, na véspera do Dia dos Pais, fico emocionado sempre que vejo meus filhos, ainda mais de surpresa”, iniciou ele.

“Faço questão de falar, eu fico emocionado, porque meus filhos são para mim minha conexão com o amor. Eles me ensinaram, eu fui pai muito cedo, tivemos o Romeo, que faz parte do espectro autista, e em um estalar de dedos, eu virei um homem”, disse ele, com lágrimas nos olhos.

A surpresa de hoje foi pra você, Mionzera! Parabéns a todos os papais ❤️ pic.twitter.com/9LggNGZhte — Caldeirão (@caldeiraoglobo) August 13, 2022

