Marcos Mion relembra seus trabalhos na TV em brincadeira nas redes sociais

O apresentador Marcos Mion usou as redes sociais para compartilhar seus trabalhos na TV brasileira

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 12h47

O apresentador Marcos Mion (42) usou as redes sociais na última quarta-feira, 02, para relembrar seus trabalhos nas telinhas.

Marcos Mion compartilhou um vídeo com a música That's Not My Name, e exibiu suas participações em programas da TV, desde sua estreia como apresentador na MTV, Record, e até hoje, com seu programa na Rede Globo.

Na legenda do vídeo, Mion destacou a trend: "Meu nome é Marcos Mion, mas pode me chamar de...", escreveu.

Os seguidores sentiram falta de Mion mostrar sua participação na série de Sandy & Junior, mas Mion relembrou que só colocou seus programas de TV.

Nos comentários, fãs do apresentador falaram sobre os programas favoritos: "Mion da MTV!", escreveu um seguidor. "Adoro todos!", comentou outro. "Você é fera", destacou o terceiro.

Confira o vídeo e relembre os programas de TV de Marcos Mion: