Marcos Mion relembra entrevista de 2001: “A vida ensina”

O apresentador publicou um TBT diferente ao relembrar uma fala que disse em uma entrevista de 2001

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 17h20

Nesta quinta-feira, 28, Marcos Mion (42) publicou em seu Instagram um TBT diferente ao lembrar de uma entrevista dada em 2001.

“Eu olho pra trás, vinte e um anos, e penso: ‘que moleque legal!’”, escreveu o apresentador no começo de seu texto.

Na entrevista dada em 2001, o atual comandante do Caldeirão dizia que gostaria de fazer “algo mais sério”.

“Mas mal sabia eu que já estava fazendo! Entretenimento que atravessa décadas e gerações é coisa muito séria, que exige a entrega de uma vida. Muito estudo, dedicação e privação”, refletiu.

Mion ainda comentou sobre seu modo de pensar quando era mais jovem: “Esse moleque não sabia ainda mas hoje eu olho pra trás e consigo enxergar que a angústia para ser levado a sério era pura e simples imaturidade.Pois o mercado e o público já me levavam a sério e eu não percebia. O foco ainda estava no meu próprio umbigo. Acontece. Mas a vida ensina”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

Foto em família!

Recentemente, Marcos Mion compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado de toda sua família reunida.

Isso porque, os filhos do apresentador passaram a temporada de férias separados. Donatella, filha de Mion, foi para um internato na Suíça, e o filho mais velho do ex apresentador de A Fazenda, Romeo, não participou da viagem de férias da família.