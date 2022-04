Marcos Mion dança com Scheila Carvalho e Sheila Mello no 'Caldeirão' e brinca: ''Sou o Jacaré''

Apresentador do 'Caldeirão', Marcos Mion reproduz capas do É O Tchan! ao lado das dançarinas Scheila Carvalho e Sheila Mello

Publicado em 30/04/2022

O apresentador Marcos Mion (42) entrou no clima do É O Tchan! e se jogou na dança com Scheila Carvalho (48) e Sheila Mello (43)!

Durante o Caldeirão, exibido neste sábado, 30, na TV Globo, o comandante da atração mostrou seu gingado e foi até o chão com a loira e a morena. "Sou o Jacaré", disse ele, se referindo ao vocalista do grupo.

No quadro 'Tem ou Não Tem', atração do semanal, as duas famosas colocaram o apresentador para dançar uma das músicas mais famosas do grupo É o Tchan!: Segura o Tchan.

Em seu feed no Instagram, na sexta-feira, 29, Mion mostrou que refez capas clássicas do grupo É O Tchan! ao lado das musas. "O Jacaré tá diferente! Que momento, Brasil!", disse ele na legenda da publicação.

Marcos Mion será dublador de Buzz Lightyear

Recentemente, Marcos Mion usou suas redes sociais para dividir uma novidade especial com os fãs. O apresentador dublará o personagem Buzz Lightyear, no filme Lightyear, que estreia nos cinemas no dia 16 de junho, e comemorou o novo desafio de sua carreira. "A minha mais nova missão! AHHHHHHHHHHH!! AHHHHHHHHHHH! AHHHHHHHHHHHH! Não há palavras pra descrever a felicidade de receber esse desafio… Dar voz a um personagem da @Pixar é uma das maneiras mais lindas de ser eternizado, ainda mais quando se trata de Buzz Lightyear! E que responsa contribuir ao legado que o @guilhermebriggs construiu brilhantemente como o brinquedo do Buzz. E agora eu sigo contando a origem do homem, do herói que inspirou o brinquedo!", disse ele.

