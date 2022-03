Marcos Mion celebra aniversário do filho caçula Tefo: "Meu maior orgulho"

O apresentador celebrou o aniversário do caçula e se declarou com uma foto em família

Nesta terça-feira, 29, o pequeno Stefano, filho de Marcos Mion (42) está completando 12 anos!

E claro, o papai coruja compartilhou uma declaração ao pequeno nas redes sociais e celebrou o aniversário do filho caçula.

A família começou as comemorações no aniversário de Tefo em grande estilo, e cantaram parabéns para o pequeno em um jatinho.

Em seu perfil no Instagram, Mion compartilhou uma foto ao lado da família e se declarou para o pequeno: "12 anos do meu caçula, Tefo! O menino mais doce, amoroso, incrível, gente boa, relax e MUITO talentoso! Ele é o centro de generosidade da família!. Oficialmente já não temos mais criancinhas na Mionzada! Você é meu maior orgulho, filho! Minha admiração por tudo que você já é, é imensurável! Começamos as comemorações com festa no avião", escreveu.

Aos 12 anos, Tefo já é interessado pelo mundo das artes e recentemente subiu ao palco ao lado de Thiago Arancam e emocionou os papais Mion e Suzana Gullon.

