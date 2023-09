Marco Pigossi surge caracterizado como médico em série internacional; veja imagem

Ator brasileiro, Marco Pigossi integra elenco da série Gen V, spin-off de The Boys série do Amazon Prime Video

A CARAS Brasil recebeu, com exclusividade, a primeira imagem do ator brasileiro Marco Pigossi (34) caracterizado como o seu personagem da série Gen V, produção da Amazon Prime Video que estreia no catálogo da plataforma de streaming em 29 de setembro.

Na trama, Marco Pigossi irá interpretar o médico Dr. Edison Cardosa. A série é um spin-off do sucesso The Boys, também da Amazon, e promete expandir o universo diabólico da série que mostra as facetas dos super-heróis.

Gen V mostra a Universidade Godolkin, faculdade de prestígio que admite apenas super-heróis. Nela, os estudantes são treinados para se tornarem a próxima geração de heróis, e aprenderem a também tirar lucro disso.

Enquanto os estudantes se preocupam em se tornarem populares e conquistarem boas notas, a série mostra que as consequências dos atos são muito maiores quando os superpoderes dos jovens são envolvidos, e então, após uma situação sinistra acontecer, os personagens serão postos à prova.

Além de Marco Pigossi, a série contará com nomes como Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Asa Germann no elenco.

Além disso, a série também vai contar com convidados especiais no elenco, como Clancy Brown e Jason Ritter, e terão aparições de Jessie T. Usher, Colby Minifie, e P.J. Byrne reencenando seus personagens da série The Boys.

Recentemente, Marco Pigossi aproveitou o último final de semana para prestigiar o Festival de Cannes, na França, e contou com a companhia especial do seu namorado, o diretor italiano Marco Calvani (42). Em um momento de rara aparição juntos nas redes sociais, eles posaram lado a lado e com looks luxuosos na chegada ao evento.

Discreto com a vida pessoal, o artista surpreendeu ao compartilhar a foto inédita ao lado do amado durante o evento do cinema internacional. Os dois apareceram elegantes com looks de festa e óculos escuros. "Que noite", disse ele na legenda.