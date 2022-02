Marco Pigossi completa 33 anos e ganha surpresa na cama do namorado

O ator Marco Pigossi recebeu flores e uma sobremesa na cama do namorado ao completar 33 anos de vida

Nesta terça-feira, 1, Marco Pigossi está completando 33 anos de vida!

E para comemorar o namorado do ator, o cineasta Marco Calvani, fez uma surpresa para celebrar a vida do amado.

No perfil do Instagram, o protagonista de Cidade Invisível compartilhou uma foto onde aparece na cama com um buquê de flores e um bolo.

"Acordei 3.3", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os amigos fizeram questão de parabenizá-lo: "Eterno Vizi, um mundo de amor e possibilidades pra vc! Feliz 33, saúde!", disse Fernanda Paes Leme; "Parabéns, que continue sempre voando !!! Vc merece meu amigo do coração", declarou Isis Valverde.

CONFIRA A SURPRESA DE ANIVERSÁRIO DE MARCO PIGOSSI