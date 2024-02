Márcia Sensitiva revela problema de saúde: ‘Foi detectado’

Márcia Sensitiva surpreende ao contar sobre problema de saúde que descobriu há pouco tempo: ‘Eu tive um apagão'

A sensitiva Márcia Fernandes surpreendeu ao revelar um problema de saúde. Em entrevista no Programa Eliana, do SBT, ela contou que foi diagnosticada com aneurisma cerebral há pouco meses ao ter um apagão.

A estrela contou que fez exames e está bem. "Eu tive um apagão há uns quatro meses atrás. Meu filho mora aqui no Alphaville-SP, eu fui dirigindo normal, mas quando eu cheguei na casa dele, eu falei: ‘onde eu estou? ’. Eu fui ao médico fazer ressonância e deu aneurisma cerebral, esse esquecimento que eu tive foi detectado como falta de vitamina D, eu comecei a tomar. E com o aneurisma, a cada quatro meses, eu tenho que estar no hospital para ver se ele vai crescer. Eu fiz duas vezes a rotina de exame, ele não cresceu, está parado e estou tranquila [...]. Disso eu não vou morrer", disse ela.

Além disso, ela contou que teve trombose há pouco tempo. "Eu estava dando uma palestra e não costumo usar salto, eu estava com salto médio. Quando eu cheguei em casa tive uma dor no pé. Fui para o hospital, cheguei lá, deu trombose. O trombo não saiu todo, mas eu fui fazer os exames e não tenho uma varize, nada, foi apenas um trombo de ficar muito tempo em pé", afirmou.

Márcia Sensitiva também lembrou o início do seu sucesso e a repercussão na internet dos seus memes. "Ratinho foi a virada de chave da TV. A virada de chave na internet faz uns sete anos, tinha um menino chamado Jason, ele me seguia, hoje tem 22 anos, e ele começou a postar os meus memes no Instagram dele. Eu fiquei muito brava. Ninguém tinha visto esses memes, pelo menos não tinha se antenado. Eu queria conhecer esse rapaz, eu queria brigar, depois eu comecei a achar genial. Hoje, ele trabalha com a gente, mora em Santa Catarina. Ele que vê os memes, ele vê onde eu estou, o que eu vou fazer. A partir dele, a juventude veio também", contou.

Sensitiva faz previsão para Neymar Jr

A intuitiva Lene Sensitiva fez uma previsão sobre o futuro de Neymar Jr nos campos de futebol. Em uma participação no programa Estação Band FM, ela surpreendeu ao contar que os astros dizem que o atleta poderia encerrar a carreira antes do previsto.

Lene contou que já tentou avisar o jogador sobre o que pode acontecer, mas não conseguiu. "O Neymar vai encerrar a carreira dele muito mais rápido do que vocês possam imaginar. As escolhas do Neymar estão levando ele a uma tragédia. Meu filho, a gente tem que saber as energias que nos cercam, e a energia que está nele é muito densa", disse ela.

E completou: "É uma tragédia que vai machucar. [...] Já tentei avisar ele. E todo mundo vai assistir ele [cair]. Vai mexer, também, no lado financeiro dele".