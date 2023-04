Márcia Sensitiva faz previsão assustadora para Ana Maria Braga: "Ano difícil"

Márcia Sensitiva faz previsão assustadora durante o 'Fofocalizando'; veja o que ela disse

A sensitiva Márcia Fernandes assustou os fãs da apresentadora Ana Maria Braga durante o Fofocalizando exibido neste sábado (8). Ao vivo durante o programa, ela avisou que é preciso que a apresentadora fique em alerta.

“A ideia dela é continuar [no Mais Você], sim, mas pela numerologia, precisa cuidar mais da saúde. Tudo bem, ela está cuidando, está fazendo varizes e não sei o que mais”, disse.

A sensitiva então lembrou que ela está passando por procedimentos para cuidar da saúde e incentivou que ela continue colocando esse lado de sua vida como prioridade.

“Ana, mais, mais e mais cuide de sua saúde. Não é um ano bom para saúde de Ana, mas vejo ela voltar sim [para o programa]”, acrescentou ela com sinceridade.

Veja o momento abaixo:

Quais são as previsões para Roberto Carlos, Ana Maria Braga, Leo Dias e Chris Flores? Márcia Sensitiva conta TUDO! 🗣️ #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/RoDpgBMuH1 — Fofocalizando (@pfofocalizando) April 7, 2023

HOMENAGENS

Nesta sexta-feira, 7, foi celebrado o Dia do Jornalista! E para homenagear duas jornalistas muito marcantes da Rede Globo, a apresentadora do RJ2, além de integrante do time de jornalistas que fazem rodízio no Jornal Nacional, Luli Guimarães (56), compartilhou em suas redes sociais uma declaração para Glória Maria (1949 - 2023) e Susana Naspolini (1972 - 2022).

“Nesse Dia do Jornalista, minha homenagem é para elas. Amigas queridas e inspirações. Muita saudade de vocês”, escreveu a apresentadora do Jornal Nacional, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Tanto Glória Maria, quanto Susana Naspolini morreram devido a um câncer. A famosa repórter do Globo Repórter faleceu na manhã do dia 2 de fevereiro deste ano, por conta de um tumor no cérebro, que estava em estágio avançado, do qual ela passou meses tentando tratar.