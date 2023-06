Márcia Goldschmidt revela mágoa que sente do SBT e detona emissora: ‘Pedaço de lixo’

Apresentadora Márcia Goldschmidt revela mágoa do SBT após ter sido colocada na geladeira da emissora

Distante da televisão desde o ano de 2010, a apresentadora Márcia Goldschmidt revelou alguns detalhes da época em que trabalhava. Bastante honesta, a famosa afirmou continuar magoada com o SBT desde quando ficou na geladeira da emissora, mesmo sendo sucesso de audiência.

Em uma entrevista concedida ao jornalista Leo Dias, Márcia revelou que se sentiu “um pedaço de lixo” depois de ser ignorada pela alta cúpula da emissora de Silvio Santos. Na época, a apresentadora teria recebido uma proposta irrecusável da concorrente, Globo, porém, acabou recusando para continuar em sua casa, por consideração ao chefe.

Márcia também falou sobre Gugu e sua proximidade com o famoso que faleceu em 2019. “Eu tinha uma amizade muito grande com o Gugu. A gente tinha uma admiração profissional muito grande, muito respeito”, revelou.

Márcia Goldschmidt conta história sobre Silvio Santos

Em participação no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, a apresentadora Márcia Goldschmidt relembrou quando recebeu uma proposta de trabalho na Globo, mas recusou e foi parar no hospital com um problema de saúde ao sentir medo do patrão.

Em seu relato, a comunicadora contou que foi ao Rio de Janeiro para almoçar com um amigo que trabalhava na Globo e foi surpreendida ao encontrar o diretor Boni. “Comecei a gelar e ele me perguntou quanto eu ganhava no SBT. Eu tive que falar, era o Boni! Ganhava R$ 5 mil, carteira registrada, não tinha contrato”, disse ela. “Ele então disse: 'paga 50 vezes a mais para ela. Quanto você quer?'. 'Eu não quero nada, trabalho no SBT, não quero nada'”, disse ela.

Então, ela contou que teve uma crise renal e foi parar no hospital com medo de Silvio Santos descobrir a conversa que ela acabou de ter. “Eu saí de lá e comecei a tremer, pensando que o Silvio já estava sabendo, comecei a ficar com medo. O medo ataca os rins. Eu desci do avião de cadeira de rodas. Isso era medo do Silvio... Silvio Santos é meio uma medusa, né? As pessoas ficam com medo dele”, relembrou. Então, quando estava no hospital para ser atendida, ela recebeu uma ligação dizendo que o Silvio Santos queria falar com ela. Márcia contou que o comunicador fez uma proposta para ela continuar no SBT, aumentou seu salário e mudou seu local de trabalho.