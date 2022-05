Márcia Goldschmidt encanta com clique raro dos três filhos

Morando fora do Brasil, apresentadora Márcia Goldschmidt fez registro com os herdeiros e encantou

A apresentadora Márcia Goldschmidt (59) encantou ao compartilhar uma foto com os filhos.

Discreta com a vida pessoal, a comunicadora, que mora em Portugal, surpreendeu os fãs com publicar um clique inédito com os três herdeiros.

Ao lado do primogênito, James (28), e das gêmeas, Yanne e Victória, de nove anos, Márcia Golschmidt surgiu radiante curtindo o momento em família.

"Meus amores", falou ela na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram o registro. "Lindos", admiraram. "Família linda", escreveram outros.

Ainda recentemente, em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, Márcia Goldschmidt falou sobre ter se mudado do Brasil há quase dez anos e como foi cuidar da filha Yanne, que passou por um transplante de fígado.

Márcia Goldschmidt compartilha clique raro com os filhos; confira: