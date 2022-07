Marcelo Serrado surge com atores de 'Cara e Coragem': "O que esses 4 vão aprontar?"

O ator Marcelo Serrado postou uma foto com Paolla Oliveira, Ricardo Pereira e Paulo Lessa nos bastidores da novela

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 15h07

Marcelo Serrado(55) compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 13, uma nova foto dos bastidores da novela Cara e Coragem.

Na imagem publicada em seu perfil no Instagram, o ator, que interpreta Moa no folhetim das sete, aparece ao lado de Ricardo Pereira (42), Paolla Oliveira (40) e Paulo Lessa (40), os interpretes de Danilo, Pat e Ítalo, respectivamente.

Serrado contou aos fãs que seus personagens estavam com a cobiçada pasta, que possuiu uma fórmula secreta que vale bilhões. "O que será que esses 4 vão aprontar juntos? Só sei que estão com a famosa pasta que roda mais que pneu", escreveu o ator, deixando os fãs da novela curiosos.

Os internautas elogiaram o registro. "Lindos", disse uma seguidora. "Elenco de milhões", afirmou outra. "Moa, cuidado com o Danilo", alertou uma fã da novela. "Vocês estão arrasando muito", falou uma fã.

Recentemente, Paolla publicou um vídeo divertido nos bastidores de Cara e Coragem. Nas imagens, a atriz aparece com Marcelo Serrado e Paulo Lessa enquanto faziam a trend Expectativa X Realidade. A expectativa seria que os três chegariam para as gravações com suas falas decoradas, mas a realidade mostrava eles tentando lembrar suas falas.

