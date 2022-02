Marcelo Serrado posa com parte do elenco de 'Cara e Coragem': ''Que alegria está sendo contracenar com essa galera''

Marcelo Serrado fez um clique divertido ao lado de parte do elenco de Cara e Coragem e encantou seus fãs

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 13h34

Nesta sexta-feira, 4, Marcelo Serrado (54) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco dos bastidores de Cara e Coragem.

O ator publicou um clique onde ele aparece ao lado de parte do elenco da trama, entre eles,Paolla Oliveira (39), Paulo Lessa (39), Vitoria Bohn (19) e André Luiz Frambach (24), enquanto eles se divertiam juntos.

Na legenda, ele falou com carinho do momento: "Que alegria está sendo contracenar com essa galera. Em breve, Cara e Coragem pra vocês!"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Povo bonito!", disse um. "Só talentos!", falou outro. "Que elenco lindo!", escreveu um terceiro.

Trabalho em dobro!

Além de estar no elenco de Cara e Coragem, Marcelo está na nova produção do Globoplay, O Jogo que Mudou a História.

Para dar conta da dupla jornada, o ator irá gravar os dois projetos ao mesmo tempo.

Confira o clique de Marcelo Serrado ao lado de parte do elenco de Cara e Coragem: