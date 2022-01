Marcelo Adnet fará papel dramático em série do Globoplay

Ator e comediante Marcelo Adnet fará papel dramático na série 'A Divisão', Globoplay

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 13h44

Sucesso em programas de humor, esquetes e filmes, o ator e comediante Marcelo Adnet (40) mudará de ares por um tempo e acertou com o Globoplay para viver um papel dramático.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o artista entrou para o elenco da série A Divisão, que em breve vai estrear a sua terceira temporada no streaming.

Nos novos episódios da atração de drama policial, Adnet será um destaques ao dar vida a um famoso empresário do mercado musical que será vítima de um sequestro.

Substituição no elenco

Antes, o ator Marcelo Serrado (54) foi escalado para o papel, mas precisou ser substituído por Marcelo Adnet pois o artista será um dos protagonistas da próxima novela das sete da Globo, chamada de Cara e Coragem.