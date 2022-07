Marcella Rica celebra título de Vitória Strada na Dança dos Famosos: "Orgulho de você"

Marcella Rica usou as redes sociais para parabenizar Vitória Strada pela conquista na 'Dança dos Famosos'

Redação Publicado em 05/07/2022, às 08h16

No último domingo, 3, Vitoria Strada (25) conquistou o título na Dança dos Famosos, ao lado do dançarino Wagner Santos.

E claro, Marcella Rica (30) celebrou a conquista da amada com um beijão no palco do Domingão com Huck e uma postagem nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Marcella compartilhou um vídeo do momento no palco do Domingão e escreveu: "Que orgulho de você. Minha campeã. Foram meses de ensaio, dores no corpo, noites em claro, abrindo mão de muita coisa pra estar inteira do início ao fim nesse desafio", iniciou.

"Que lindo é ver de perto sua garra, força, dedicação e também abraçar todas as suas fragilidades. Minha dançarina preferida. Como é lindo viver contigo, parabéns meu amor. E parabéns meu amor 2, Wagner Santos! Tinha que ser você", declarou Marcella.

Na última segunda-feira, 4, Vitória Strada também falou sobre o desafio na Dança dos Famosos:"A dança mexeu demais aqui dentro. Ela exige disciplina, dói. Mas é uma das terapias mais potentes que eu já experimentei. É expansão, todos os dias. É expressar tanta coisa com o corpo ali, completamente inteiro", declarou Vitória.

