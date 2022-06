''Marcado na alma e representado na pele'', Fátima Bernardes faz 'tatuagens' para homenagear 10 anos de Encontro

De saída do Encontro, Fátima Bernardes impressiona a web ao participar de projeto de 'tatuagens'

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 12h50

Após 10 anos, os dias de Fátima Bernardes (59) no comando do Encontro estão chegando ao fim.

A apresentadora, então, decidiu prestar uma homenagem um tanto quanto inusitada ao programa que é tão especial para ela.

Em seu Instagram, ela publicou um vídeo em preto e branco onde apareceu com várias ‘tatuagens’ em seu corpo.

O registro, na verdade, é um compilado de imagens feitas do busto para cima, no qual é possível ver diversas palavras escritas no peito, pescoço e rosto da jornalista.

“Dez anos marcados na alma e representados na pele por esse projeto incrível”, escreveu no começo da legenda.

Ao final, a namorada de Túlio Gadêlha (34) agradeceu aos criadores do Projeto Feito Tatuagem: “Obrigada, Louise Helene e Sérgio Santoian”, disse.

Em poucos minutos, a postagem estava lotada de elogios. “Parabéns por tudo! Eu amo”, comentou Jessilane (26). “Sucesso!”, desejou Eliezer (32). “Quanta obra de arte junta”, babou seu amado.

“Não me canso de ver”, “amei”, “você merece todas as homenagens”, “parabéns por esses 10 anos”, “belíssimo trabalho”, “ficou muito lindo esse ensaio” e “que linda”, babaram os fãs.

Vale ressaltar que Fátima está deixando o Encontro para apresentar o The Voice Brasil.

Confira as ‘tatuagens’ que Fátima Bernardes fez para homenagear seus 10 anos no Encontro: