Maraisa exalta talento de participante com deficiência visual do 'The Voice Kids': ''É como se Deus falasse comigo''

Cantora Maraisa, técnica do 'The Voice Kids Brasil', destaca o talento do participante do programa, Artur de Mari, que é deficiente visual

A cantora Maraisa (34) emocionou os fãs ao prestar uma homenagem a um participante do The Voice Kids Brasil!

Nesta segunda-feira, 27, a sertaneja destacou o talento de Artur de Mari, de 11 anos, do time de Carlinhos Brown. O garotinho de Canoas, no Rio Grande do Sul, perdeu a visão quando ainda era bebê após diagnóstico de um tipo raro de câncer ocular, uma retinoblastoma bilateral.

No domingo, 26, Artur disputou com Francine Maria, Isadora Pedrini e Letícia Araújo, e arrasou cantando Dona, sucesso do grupo Roupa Nova, sendo um dos escolhidos de Brown para avançar na competição.

Em seu perfil no Instagram, Maraisa fez questão de parabenizar o gaúcho ao compartilhar trecho de sua apresentação na atração da TV Globo.

"Meu post de hoje é para enaltecer o talento desse artista incrível! Tenho certeza de que, qualquer coisa que você se propor a fazer na vida, vai dar certo porque você é muito intuitivo e tem criatividade de sobra! Sinto que cada vez que a gente se encontra, é como se Deus falasse comigo… Eu me apaixono mais uma vez!", começou escrevendo.

"Quero que você saiba da transformação que você causa nas pessoas… Uma transformação muito positiva, principalmente em mim e na minha vida! A cada encontro eu saio renovada e certa de que seu futuro será brilhante! O mundo precisa conhecer sua arte e seu carisma Artur, e eu estarei na primeira fileira lhe aplaudindo!!! @arturdemarioficial", disse ainda.

Maraisa emociona ao se declarar para Maiara

Recentemente, Maiara (34) recebeu uma linda declaração da irmã e dupla, Maraisa. A musa compartilhou um clique encantador feito durante apresentação das duas na Bahia, em que aparece abraçada com a gêmea e falou sobre a admiração e orgulho que sente pela parceira. "A maior cantora desse Brasil. Meu trabalho em cima do palco como segunda voz é fácil, porque nunca vi ninguém com uma postura tão perfeita no palco… Meu espelho! Tão leve, tão feminina e, ao mesmo tempo tão forte… Uma força indescritível! Já vi você fazendo shows em todas as situações… Recém operada; 36 shows num mês, não ficar rouca nem um dia sequer e ainda querer mais! Ser primeira voz como você não é nada fácil, encarando essa logística louca, se dividindo entre shows e família, encontrando tempo pra se doar para as pessoas que você ama!", disse em parte do texto.

Confira a homenagem de Maraisa para o participante do 'The Voice Kids', Artur de Mari:

