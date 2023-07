Mara Maravilha se revolta e vai à Justiça contra Carlinhos Aguiar: "Estou com medo"

Mara Maravilha se revolta e pede explicações ao humorista; até o filho da apresentadora entrou na confusão

Ex-participantes do Programa Silvio Santos, os apresentadores Carlinhos Aguiar e Mara Maravilha estão trocando farpas publicamente há alguns meses e deixando os fãs preocupados. Agora, a situação piorou e deve parar na Justiça.

Nos últimos tempos, o apresentador tem criticado a ex-colega publicamente por sua postura nos bastidores da emissora. Em um podcast recente, Carlinhos Aguiar chegou a incluir o filho adotado pela apresentadora no meio da jogada.

"Ela tá com uma criança que ela pegou pra criar. Se eu tivesse feito a coisa pegar fogo, ela não estaria com essa criança. Como eu não sou maldoso, eu não fiz isso porque eu coloco minha cabeça no travesseiro e durmo. Eu até pedi pro cara lá de cima que essa criança deixasse ela numa paz pra que ela esquecesse de ferrar a gente", disse ele ao 'Link Podcast'.

Revoltada com as declarações, Mara Maravilha acionou seus advogados e quer explicações. De acordo com informações publicadas pela colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', Caíque Aguiar, filho do humorista, disse que a apresentadora acusou seu pai de agredi-la no refeitório do SBT."E meu pai parou pra pensar: ela estava com processo de adoção do filho dela e resolveu deixar quieto, pois uma pessoa para adotar uma criança não pode ter nada no judiciário, tem que estar 100% limpa", disse ele.

Mara Maravilha revelou que estuda pedir uma medida protetiva contra Carlinhos Aguiar. "Eu reforcei a segurança pessoal da nossa família e pedi ao nosso advogado que estude uma possibilidade de medida protetiva contra Carlos e Caique. Estou com medo", afirmou. "Contra fatos não há argumentos. O primeiro passo foi dado com a interpelação judicial, sempre pensando na Justiça. Nossa intenção era ter subsídio para uma queixa-crime em razão das falas do senhor Carlos Aguiar com relação a meu filho e família, não somente a mim", declarou também para a colunista.

