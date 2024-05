Manuela Dias se inspirou em drama real para escrever a série 'Justiça'

Autora da série Justiça, Manuela Dias revelou que fez o roteiro com base na vivência de uma funcionária

A segunda temporada da série Justiça estreou em abril no Globoplay e já se tonou uma das produções mais vistas da plataforma de streaming. Nesta quarta-feira, 14, a autora da produção, Manuela Dias, revelou que a história foi inspirada em uma história real. Ela contou que fez o roteiro com base na vivência de uma funcionária.

"Uma funcionária minha, o marido dela foi preso porque matou um cachorro do vizinho. E esse vizinho era um policial. Eu acompanhei muito de perto esse travesseiro vazio do lado dela na cama e eu acho que Justiça nasce desse travesseiro vazio. Dela ali pensando em quando o marido vai sair da prisão porque matou o cachorro", contou ela durante o Conversa com Bial.

"É uma dramaturgia bem de rua. O formato é igual ao da primeira temporada. São quatro histórias que se entrelaçam e todas elas possuem um crime ou um ato considerado criminoso. A parte em que a pessoa fica presa não existe na minissérie e a gente retoma quando ela sai sete anos depois. E acho que a série é muito sobre o que sobra da vida das pessoas depois que a justiça morde o seu quinhão. Esse terceiro ato do processo", explicou a escritora.

História de manicure também serviu de inspiração

Em recente entrevista ao Notícias da TV, a autora Manuela Dias contou que outras histórias reais também inspiraram os dramas da série Justiça. Como é o caso da manicute Geíza (Belize Pombal), que mata um traficante para salvar a vida de sua filha, a adolescente Sandra (Gi Fernandes).

"Uma pessoa com quem eu convivo há muitos anos e que trabalha como manicure. Um ponto de droga foi instalado embaixo do prédio dela, dentro de uma comunidade no Rio, e ela passou seis meses sem dormir. Quer dizer, né? Dormindo em condições muito precárias. Ela, ainda bem, não teve o fim da personagem da Geíza [Belize Pombal] nem a filha dela", disse.