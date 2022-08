Manoel Soares se pronuncia após rumores de saída do Encontro

Manoel Soares deixa mensagem direta sobre os boatos de que poderia sair do programa Encontro, da Globo

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 12h57

O apresentador Manoel Soares foi alvo de boatos sobre sua carreira na TV. Nos últimos dias surgiram rumores de que ele poderia sair do programa Encontro, da Globo. Porém, ele negou tudo.

Em um post direto e claro no Twitter, ele negou os boatos. “Gente, não pedi para sair. Isso não é verdade”, disse ele.

Desde a reformulação do programa Encontro, Manoel Soares é o co-apresentador da atração, que é comandada por Patricia Poeta. A mudança aconteceu após a saída de Fátima Bernardes, que vai comandar a próxima temporada do The Voice Brasil.

Gente, não pedi para sair.

Isso não é verdade.✊🏾✊🏾💪🏾💪🏾 — Manoel Soares - TV (@ManoelSoares_) August 27, 2022

Manoel Soares relembra juventude difícil

Em entrevista concedida ao podcast PodPah, no domingo, 14, Manoel Soares, nascido em Salvador, na Bahia, contou que foi para Porto Alegre com o irmão, e no final da década de 1990 acabou virando morador de rua.

"Ali por volta de 1999, o emprego que a gente recebeu caiu, a gente ficou sem nada. Meu irmão que foi junto comigo, voltou, e eu virei morador de rua. Tinha 19 pra 20 anos", começou falando, deixando Igão e Mítico chocados.

"Na Zona Norte tem um viaduto e eu comecei a dormir ali, deitava ali umas 23h, às 5h os caminhões começavam a roncar, você já levantava e dava uma ajeitada. Fiquei uns quatro meses nessa pele", disse ele.

