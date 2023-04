Manoel Soares revela ataques contra os filhos autistas e Poeta ignora: "Nem comentou"

Manoel Soares revela ataques contra os filhos após polêmica no 'Encontro''; colega fechou a cara

O apresentador Manoel Soares foi ignorado pela colega Patrícia Poeta ao fazer um longo desabafo durante o Encontro exibido nesta sexta-feira, 14. Abalado, ele contou que viveu um momento difícil nesta manhã.

Tudo começou quando a atração repercutia o vazamento das fotos do inquérito de Marília Mendonça. Ele então quebrou o protocolo e contou o drama que está vivendo.

"Esse é um comportamento que tá definindo a lógica das redes sociais. Confesso pra você que eu tô sofrendo muito com isso, você também deve estar vivendo um pouco disso", afirmou ele que contou o que aconteceu hoje cedo.

"Meus filhos foram hostilizados hoje na frente do colégio por culpa de notícias falsas e são duas crianças autistas. A gente vive isso cotidianamente", disse ele visivelmente inconformado com a situação.

Para a surpresa do público, Patrícia Poeta não demonstrou solidariedade e retomou a pauta, cortando o colega. Nas redes sociais, a atitude rendeu críticas:

Manoel Soares comentando sobre os filhos dele terem sido hostilizados hoje de manhã indo pra escola devido as notícias que circulam nas redes sociais sobre o pai, etc... Patrícia nem comentou. Voltou pro assunto anterior. #Encontro — Rene Silva (@eurenesilva) April 14, 2023

inacreditável o manoel soares contando uma história pessoal dos filhos e a patrícia poeta ignorando completamente



logo antes, o manoel explicou um assunto do programa e ela fez questão de repetir tudo



essa "parceria" tá insustentável #Encontro — cesar 🩴 (@ceisoldi) April 14, 2023

Patrícia Poeta dessa vez conseguiu ser mais escrota.

Manoel contando que os filhos autistas foram hostilizados na porta da escola e ela simplesmente cortou a fala dele, como se não fosse importante.

Como essa mulher é péssima, pode chorar agora dentro do mar, que não me engana — Luana (@coslua) April 14, 2023

Patrícia Poeta simplesmente ignorando e cortando a fala do Manoel sobre os filhos terem sido hostilizados. Cena ridícula. — Bruna Cândido (@BrunaBarcan) April 14, 2023

PATRÍCIA POETA FALA SOBRE RUMORES DE CLIMÃO COM MANOEL SOARES

A apresentadora explicou o que aconteceu durante o trecho do programa Encontro, da Globo, que viralizou na internet nesta segunda-feira, 3. A comunicadora foi alvo de comentários de que ela teria criado um climão com Manoel Soares ao interromper uma declaração dele ao vivo e passou dele na câmera.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, Patrícia Poeta contou que se desculpou logo depois do ocorrido e que apenas estava tentando resolver um problema tecnológico na atração. "Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo."

