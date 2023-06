Manoel Soares recebe homenagem de ex-colega do programa Encontro: 'Boa sorte'

Maria Cândida faz homenagem especial para o apresentador Manoel Soares após ele sair da Globo

A apresentadora Maria Cândida fez questão de prestar uma homenagem para o apresentador Manoel Soares nas redes sociais após a notícia de que ele foi demitido da Globo. A saída dele foi comunicada pela emissora na tarde desta sexta-feira, 30. Assim, Maria fez um post no Instagram para se despedir do colega de trabalho, já que os dois fizeram parte do programa Encontro com Patricia Poeta.

No post, Maria Cândida relembrou fotos que eles fizeram juntos nos bastidores da atração matinal e falou sobre a parceria com o colega de trabalho. "Boa sorte, Manoelzão! Prazer sincero compartilhar contigo momentos de alegria e também de reflexão nos palcos da vida. Ciclos são muito necessários e já me vi em diversos deles dentro da tv, fora da tv, na internet, na vida, no amor, em família", disse ela.

E completou: "Todos foram de tanto valor que agradeço demais por absolutamente tudo. Vi o seu post hj e decidi juntar algumas fotos bacanas, com pose e tudo, pra mostrar a elegância. Obrigada por ter me ensinado, ontem mesmo, sobre falar corretamente “não é meu lugar de vivência” e não “não é o meu lugar de fala”. Obrigada por falar em vários programas que os homens precisam se informar sobre a mulher na menopausa e se manifestar em falas machistas que colocam as mulheres no pé. A gente se esbarra por aí! Beijão e satisfação! Da Loba com carinho".

Leia o que Manoel Soares falou sobre a demissão da Globo:

“Hoje eu encerro um capítulo da minha história profissional. Eu estou saindo da TV Globo, uma casa que me permitiu chegar a milhares de lares brasileiros, a contar muitas histórias, durante a pandemia fazer reportagens que ajudaram muitas pessoas. Obviamente, todo ciclo muitas vezes se encerrar e é o caso agora. Está tudo bem, eu não estou triste, não estou triste, em hipótese nenhuma. Pelo contrário, eu tenho muitos amigos na TV e amigos que eu vou levar para a vida inteira. E isso não é o fim de nada, só o início de outro ciclo. A gente sabe que esse Brasil é grande, nós temos muitas histórias para contar, muitos projetos bacanas para fazer e eu quero vocês junto com a gente. Eu venho aqui na rede social dividir tudo com vocês e não tinha porque não dividir isso. Agora eu vou ficar com as crianças, ficar agarradinho com eles por um tempo. Estava precisando disso também”, disse ele.